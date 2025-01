Niepokojące odkrycie Szwecji. Kolejny kabel na Bałtyku uszodzony

Według ministra, uszkodzenia te prawdopodobnie zostały spowodowane przez chiński statek Yi Peng 3. Ten sam, który holując kotwicę w dniach 17-18 listopada, uszkodził kable między Szwecją a Litwą, Niemcami i Finlandią na odcinku ok. 160 km . Śledczy badający incydent podejrzewają, że działanie to było celowe, a kapitan statku został zwerbowany przez rosyjskie służby wywiadowcze .

- To, co podaje szwedzka prasa, pokazuje, że nie możemy wierzyć w przypadkowość tego, co dzieje się na Bałtyku. Musimy bardzo poważnie traktować te akty sabotażu lub próby sabotażu infrastruktury. To pokazuje, że szybka reakcja NATO jest niezbędna, aby chronić interesy naszych konsumentów oraz całą naszą infrastrukturę, w tym rynek energii i stabilność cen - skomentował incydent dla LRT RADIO wiceminister energetyki Litwy Arnoldas Pikžirnis.