Zerwanie kabli na Bałtyku. Kotwica ciągnięta przez 100 km

Fińska policja przystąpiła do szczegółowych oględzin 11-tonowej kotwicy, którą wyciągnięto z dna Zatoki Fińskiej. Celem tych działań jest potwierdzenie, czy kotwica należy do tankowca Eagle S, który mógł doprowadzić do uszkodzenie podmorskich kabli telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.