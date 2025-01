Tusk mówi o Morzu Bałtyckim. Wyszedł z propozycją

27 listopada ubiegłego roku Polska zaproponowała wzmocnienie kontroli na Bałtyku w ramach aktywności NATO. - Było to spowodowane incydentami związanymi z "flotą cieni". To są statki rejestrowane w dziwny sposób, które głównie zajmują się transportem ropy. Wszystkie ślady na to wskazują, że jest to ropa rosyjska, omijają w ten sposób sankcje — przypomniał premier.