Przewaga Trzaskowskiego topnieje w oczach. Najnowszy sondaż WP

Na trzecim miejscu znalazł się Sławomir Mentzen z wynikiem 13 proc., co oznacza wzrost o 2,9 pkt procentowego w porównaniu z badaniem z grudnia.

Kandydatka Nowej Lewicy Magdalena Biejat może liczyć na 4,6 proc. głosów, co oznacza spadek o 1,2 punktu procentowego. Z kolei na jej dawnego partyjnego kolegę Adriana Zandberga z Razem chce zagłosować 1,5 proc. ankietowanych.

Wśród wyborców, którzy zamierzają zagłosować w drugiej turze, Rafał Trzaskowski może liczyć na 50,3 proc. poparcia. To jednak spory spadek - o prawie 10 pkt proc. -w porównaniu z grudniem. Wówczas wśród pewnych wyborców prezydent Warszawy notował aż 60,1 proc. poparcia.

Na Karola Nawrockiego chce z kolei zagłosować 44,5 proc. ankietowanych. To wzrost o 6,1 pkt proc. w zestawieniu z sondażem z grudnia.

Odnotowujemy też wzrost osób niezdecydowanych. Obecnie 5,2 proc. respondentów nie wie, kogo by wybrało.

Dlaczego w sondażu traci dominujący do tej pory Rafał Trzaskowski? Zdaniem prof. Uniwersytetu Warszawskiego Rafała Chwedoruka istotnym czynnikiem są kwestie gospodarcze oraz obawy Polaków o poziom życia.

- Drugi czynnik, który wyjaśnia też skok Sławomira Mentzena, to są stosunki polsko-ukraińskie. Strona ukraińska niemiłosiernie "grilluje" nas bez żadnej reakcji ze strony głównego nurtu polskiej polityki, w tym Rafała Trzaskowskiego - zauważa.

Politolog wskazuje także na obecność w sondażach Magdaleny Biejat. - Wyborcy jej oraz Trzaskowskiego to jest w dużym stopniu ten sam elektorat. Sam fakt jej obecności jest czymś, co osłabia notowania prezydenta Warszawy w pierwszej turze - mówi.

- Cały ten mechanizm składa się na wyniki w drugiej turze, choć Trzaskowski ma wciąż bezpieczną przewagę. Gdyby mierzył się z kimś mniej polaryzującym, niż kandydat popierany przez PiS, który zdaje się być jeszcze bardziej radykalny od wielu polityków głównego nurtu prawicy, to ta przewaga byłaby mniejsza . I też poziom emocji przed drugą turą byłby znacznie wyższy - mówi prof. Chwedoruk.

Zdaniem politologa najbardziej interesujące będzie nie starcie Trzaskowskiego z Nawrockim, ale kandydata popieranego przez PiS ze Sławomirem Mentzenem. - Dojście kandydata Konfederacji do 15 proc. niczego nie zmieni w wyborach prezydenckich, ale będzie musiało oznaczać, że część wyborców PiS bierze pod uwagę możliwość głosowania na kandydata Konfederacji już w pierwszej turze - mówi.

Prof. Chwedoruk widzi jednak pewien pozytywny sygnał dla Trzaskowskiego. - Z punktu widzenia kandydata Platformy Obywatelskiej, istotne jest odsunięcie perspektywy rywalizacji z Szymonem Hołownią. Bo w tym momencie między Nawrockim a Hołownią zaistniała przepaść. I to jest najbezpieczniejsze rozwiązanie dla kandydata KO, bo prawdziwym problemem dla Trzaskowskiego byłoby mierzenie się z kandydatem akceptowalnym dla części różnych elektoratów, zarówno koalicji, PiS, jak i niezdecydowanych - mówi.

Poważny spadek poparcia dla Szymona Hołowni to jednak nie efekt jednego wydarzenia. - Żyjemy w świecie, w którym dzieją się ważne rzeczy. A do ważnych spraw trzeba poważnych, doświadczonych polityków. Pop-polityka nie daje takiej gwarancji. Hołownia występował w roli show-mana, a przejście do roli marszałka Sejmu niewiele zmieniło - mówi.