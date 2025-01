Trzecia Droga na rozdrożu. Wszystko zależy od Hołowni

Prof. Chwedoruk zauważa, że stagnacja Trzeciej Drogi może prowadzić do utraty wyborców, zwłaszcza w obliczu silnej konkurencji ze strony Platformy Obywatelskiej .

Jak zauważył, Polska 2050 pozycjonuje się jako partia liberalna, co zbliża ją do PO. - Na dłuższą metę nie mogą istnieć obok siebie partie niemal dokładnie takie same - stwierdził politolog.