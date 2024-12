Trzaskowski i Nawrocki nieznacznie tracą poparcie. Najnowszy sondaż prezydencki

Na drugim miejscu znalazł się Karol Nawrocki, kandydat popierany przez PiS. Szef IPN-u uzyskał 28,8 proc. wskazań. W jego przypadku poparcie również spada. I to nawet więcej. W porównaniu z sondażem z początku grudnia stracił 1,5 pkt proc.

Trzecie miejsce na podium również pozostaje bez zmian. Do drugiej tury wyborów nie wszedłby Szymon Hołownia z wynikiem 10,2 proc. Jednak marszałek Sejmu zyskuje poparcie - teraz ma o 2,3 pkt proc. więcej.

Sławomir Mentzen goni lidera Polski 2050. Lider Konfederacji traci do Hołowni zaledwie 0,1 pkt proc. Chęć oddania głosu na tego polityka deklaruje 10,1 proc. badanych, co daje największy wzrost poparcia w stosunku do poprzedniego sondażu (2,8 pkt proc.)