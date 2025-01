Putin chce rozmawiać? Natychmiastowa reakcja Zełenskiego

Kreml po raz kolejny szuka wymówki do tego, by nie usiąść przy stole negocjacyjnym. Wcześniej dyktator oświadczył, że Federacja Rosyjska rzekomo jest gotowa do negocjacji w sprawie Ukrainy, ale zdaniem Putina, jeśli negocjacje rozpoczną się teraz, "można je uznać za bezprawne, gdyż wcześniej Zełenski zdecydował się zakazać bezpośredniego dialogu z Federacją Rosyjską".