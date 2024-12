Kulisy kampanii Nawrockiego. Pół miesiąca w delegacjach

Jak wynika z informacji Onetu, Nawrocki do 17 grudnia spędził co najmniej dziewięć dni miesiąca w oficjalnych delegacjach. Konkretnie chodzi o dni 1-4 grudnia oraz 13-17 grudnia. Tylko dwa razy zadeklarował formalną nieobecność - 6 i 11 grudnia.

- Pół miesiąca kampanii w delegacji. To skandal. Nie po to państwo polskie płaci prezesowi IPN spore pieniądze — mówi Onetowi oburzony polityk Koalicji Obywatelskiej.

Zgodnie z ustawą o IPN prezes instytutu nie może być członkiem partii politycznej, związku zawodowego "ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z godnością jego urzędu". Dlatego też PiS przedstawia go jako "kandydata obywatelskiego", choć on sam nie ukrywa, że gra "do jednej bramki" z partią Jarosława Kaczyńskiego.