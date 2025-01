Wyjątkowo ciepły styczeń. Rekordowa temperatura na biegunie zimna

W Przemyślu termometry wskazały aż 15,9 stopni Celsjusza, a w Tarnowie 15,5 stopnia. Od dwóch tygodni utrzymuje się wysoka temperatura niemal w całym kraju, co sprawia, że styczeń jest na dobrej drodze do bycia jednym z najcieplejszych w historii.

Największe odchylenie od normy odnotowano w Suwałkach, gdzie styczeń jest cieplejszy o 4,1 stopnia Celsjusza w porównaniu do średniej z lat 1991-2020 . W Warszawie odchylenie wynosi 3,4, w Krakowie 2,2, w Szczecinie 1,2, a w Świnoujściu 0,9 stopnia Celsjusza. W skali całego kraju anomalia wynosi ok. 2,8 stopnia Celsjusza

Prognozy wskazują na kontynuację ciepłej pogody do końca stycznia, co może zwiększyć odchylenie do co najmniej 3,3 stopni Celsjusza. Jeśli te prognozy się sprawdzą, styczeń 2025 może zająć ósme miejsce w rankingu najcieplejszych miesięcy w historii i czwarte w XXI wieku.