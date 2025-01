Chciała nocować z córką w wiacie śmietnikowej. 33‑latka była pijana

W piątkowy wieczór na jednym z osiedli w krakowskich Bieńczycach doszło do niebezpiecznej sytuacji. 33-letnia kobieta, będąca pod wpływem alkoholu, próbowała spędzić noc w wiacie śmietnikowej wraz z ośmioletnią córką . Na szczęście, dzięki czujności świadka, który zauważył pijaną matkę z dzieckiem, udało się uniknąć tragedii.

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do krakowskiego komisariatu tuż przed godziną 22. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zauważyli kobietę oddalającą się z dzieckiem w przeciwnym kierunku, ignorującą ich polecenia. Jak podano w oficjalnym komunikacie policji, 33-latka była wyraźnie nietrzeźwa, co potwierdzały silna woń alkoholu, bełkotliwa mowa i problemy z utrzymaniem równowagi. Badanie wykazało obecność dwóch promili alkoholu we krwi.