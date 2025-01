Rosja wskazała kraj, który "może przestać istnieć". Jest odpowiedź

Szef Rady Bezpieczeństwa Rosji i doradca Władimira Putina Nikołaj Patruszew stwierdził, że "antyrosyjska polityka" Mołdawii doprowadzi do tego, że kraj "przestanie istnieć". Zareagował na to Kiszyniów, który nazwał to "niedopuszczalną ingerencją".