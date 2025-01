Odcięcie dostaw rosyjskiego gazu. Problemy w Europie

"El Pais” zauważa, że brak sankcji na rosyjski gaz to paradoks konfliktu w Ukrainie. Gaz przesyłany przez Ukrainę stanowił tylko 5 proc. importu do UE, ale odcięcie dotknie kraje takie jak Słowacja, Węgry, Austria, Bułgaria i Mołdawia . Europa musi szukać alternatyw dla rosyjskiego LNG, którego import wciąż jest wysoki.

Dziennik podkreśla, że zaostrzenie sankcji na gaz i ropę to mocny sygnał wsparcia dla Ukrainy. Dochody z tych surowców stanowią ok. jedną trzecią budżetu Rosji. Wstrzymanie dostaw do Naddniestrza, po decyzji Ukrainy o nieprzedłużeniu umowy tranzytowej, to element tej strategii. Prezydent Zełenski podkreśla, że nie chce, by Rosja zarabiała na krwi Ukraińców.