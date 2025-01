Gazprom groził UE "zamarznięciem". Jednak kryzys gazowy uderza w przyjaciół Kremla

"Rekomendujemy klientom uszczelnienie szczelin w oknach i drzwiach balkonowych w celu zatrzymania ciepła, a także zebranie całej rodziny w jednym pokoju i tymczasowe zamknięcie nieużywanych przestrzeni " - to porada dla mieszkańców separatystycznej i prorosyjskiej Republiki Naddniestrza. 1 stycznia Ukraina zaprzestała przesyłania tranzytem rosyjskiego gazu , mieszkańcom oderwanego od Mołdawii regionu wyłączono centralne ogrzewanie i ciepłą wodę.

Na razie ciepło wyłączono na 14 dni, a co dalej, tego nie wiadomo - wynika z komunikatów firmy energetycznej Tirasteploenergo. Naddniestrze ratują jeszcze korzystne prognozy pogody. Za dnia ma być 8-10 stopni Celsjusza na plusie, ale w sobotę nocą temperatura w stolicy Naddniestrza - Tyraspolu, ma spaść do minus 5 st C. Ludziom zalecono gromadzenie się w jednym pokoju, korzystanie z grzejników elektrycznych, byle tylko z umiarem, aby nie doszło pożarów i przeciążenia sieci elektrycznej - podają media w sąsiedniej Mołdawii.