Unia Europejska gotowa na zakończenie tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę

Unia Europejska była przygotowana na zakończenie tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę, co nie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne Wspólnoty - poinformowała Komisja Europejska, cytowana przez agencję Ukrinform. - Zaprzestanie dostaw gazu przez Ukrainę od 1 stycznia jest sytuacją oczekiwaną i UE jest na nią przygotowana. Komisja Europejska we współpracy z państwami członkowskimi od ponad roku przygotowywała się na taki scenariusz - przekazała rzeczniczka KE Anna-Kaisa Ikonen.

Według Komisji, unijna infrastruktura ma wystarczającą elastyczność, aby zapewnić dostawy nierosyjskiego gazu do Europy Środkowo-Wschodniej alternatywnymi trasami. - W ciągu ostatnich kilku lat wzmocniono całą architekturę bezpieczeństwa dostaw gazu do UE, w tym środki w zakresie efektywności energetycznej i rozwój odnawialnych źródeł energii - dodała rzeczniczka.

Ukraina wstrzymała tranzyt rosyjskiego gazu z powodów bezpieczeństwa narodowego. - Wstrzymaliśmy tranzyt rosyjskiego gazu. To historyczne wydarzenie - oznajmił ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko. "Putin budował NordStream, aby ominąć Ukrainę i szantażować Europę Wschodnią groźbą zakręcenia kurka z gazem, a dziś to Ukraina zablokowała mu możliwość eksportu gazu bezpośrednio do UE. Kto pod kim dołki kopie..." – napisał na portalu X szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.