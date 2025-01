Polska przejmuję pałeczkę w UE. Zełenski zabiera głos

"Jesteśmy przekonani, że polska prezydencja uczyni Europę silniejszą. Ukraina jest gotowa do owocnej współpracy na rzecz naszego wspólnego rozwoju - dla wszystkich narodów Europy, a także na rzecz bezpieczeństwa - zarówno tu, w Ukrainie, jak i dla każdego europejskiego narodu" - stwierdził ukraiński przywódca w serwisie X.

Zełenski w swoim noworocznym wpisie odniósł się także do kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę. "Dzisiejszy poranek, po kolejnym ataku rosyjskich dronów bojowych, po raz kolejny podkreśla kluczowe priorytety: Zdolności obronne Europy wymagają ciągłego wzmacniania. Tylko siłą można zmusić Rosję do pokoju" - napisał.

"Nasza współpraca na całym kontynencie i procesy integracyjne wymagają większej pilności we wdrażaniu decyzji. Oczekujemy wymiernych postępów w negocjacjach dotyczących przystąpienia Ukrainy do UE" - podkreślił prezydent Ukrainy.

To nie jedyny wpis, który Zełenski zamieścił w portalu X w środę. Prezydent Ukrainy odniósł się także do zakończenia tranzytu rosyjskiego gazu przez swój kraj. "Wstrzymanie od środy tranzytu rosyjskiego gazu przez Ukrainę to jedna z największych porażek Rosji, która wykorzystuje ten surowiec jako broń energetyczną" - napisał.