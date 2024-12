Putin o gazie dla Europy. Wskazuje na Polskę

Rosja transportuje przez rurociąg w Ukrainie blisko połowę gazu, który w ten sposób dociera do Europy. Teraz jednak będzie mieć z tym poważny problem. Bo Ukraina powiedziała: stop i od 1 stycznia zakręca kurek. Ukraińskie władze, co prawda, wyraziły gotowość do przedłużenia kończącej się umowy na tranzyt, ale postawiły warunek: wstrzymanie płatności za gaz do czasu zakończenia wojny. Tego Putin zaakceptować nie może.

- Już nie jest im tam łatwo - cena gazu wzrosła już do 500 dolarów za tysiąc metrów sześciennych - zauważył. - Teraz ceny znów wzrosną. Ale to nie my to prowokujemy, to ich polityka - dodał.