Tomasz Rzymkowski przeszedł do PiS. Do Sejmu ma startować z list Zjednoczonej Prawicy

Tomasz Rzymkowski, były już wiceszef klubu Kukiz'15, został członkiem klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Ma kandydować w jesiennych wyborach do Sejmu z list Zjednoczonej Prawicy.

Tomasz Rzymkowski wszedł do Sejmu z listy Kukiz'15 (East News, Fot: Tomasz Radzik)

O przejściu Tomasza Rzymkowskiego do klubu parlamentarnego PiS poinformował portal wPolityce.pl. Tomasz Rzymkowski ma dostać wysokie, drugie miejsce w okręgu łódzkim, z którego startował przed czterema laty. Do PiS miał także wstąpić Krzysztof Sitarski. Był ostatnio posłem niezrzeszonym, ale do Sejmu trafił z list Kukiz'15.

Jak podaje portal, na zatwierdzonych we wtorek listach wyborczych PiS znalazło się aż pięciu posłów Kukiz'15, wśród nich prawdopodobnie Elżbieta Zielińska (współprzewodnicząca Klubów Młodych Kukiz'15) i Jerzy Kozłowski, związany z ruchem antyszczepionkowym. Oboje z niepowodzeniem startowali w ostatnich wyborach do Europarlamentu.

"Mam prawicową wrażliwość"

Kilka dni temu Tomasz Rzymkowski pytany o to, czy dołączy do PiS, odpowiedział wymijająco: - Pan marszałek Terlecki o tym wspomniał. Zobaczymy, to jest kwestia otwarta. Nie chciałbym tutaj ani uprzedzać, ani dementować, ani potwierdzać.

- Ja byłem zawsze o tej wrażliwości, jak to dobrze scharakteryzował Ryszard Czarnecki, takiej prawicowej, narodowej, konserwatywnej - dodał wiceszef klubu Kukiz‘15.

To nie pierwszy transfer z Kukiz'15 do PiS w ostatnim czasie. Kilka dni temu informowaliśmy, że Norbert Kaczmarczyk i Andrzej Maciejewski odeszli z klubu i chcą startować do Sejmu z list PiS.

