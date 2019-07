Kukiz wybrał Konfederację. Mariusz Max Kolonko "jedynką" w Warszawie?

Paweł Kukiz nie dogadał się z PSL i wystartuje z list Konfederacji - donoszą media. Ludowcy pójdą więc do wyborów sami. Z kolei Kukiz'15 negocjuje szczegóły współpracy z ugrupowaniem reprezentowanym m.in. przez narodowców i Janusza Korwina-Mikke.

Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 długo spierali się na argumenty. Jedni i drudzy chcieli współpracy, ale każda ze stron na zupełnie innych warunkach. Po pierwsze, PSL wymagało od Kukiza, by poszedł do wyborów pod ich szyldem. Dla muzyka było to nie do zaakceptowania. Po drugie Paweł Kukiz zamówił badania sondujące, które pokazały, że tylko 20 proc. jego wyborców akceptuje sojusz z PSL. Ostatecznie rozmowy zerwano.