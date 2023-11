Kukiz startował z listy PiS, teraz ostro krytykuje. "Nigdy nie byłem PiS-owcem"

- Powinna zwrócić większą uwagę na młode pokolenie, zwrócić większą uwagę na kobiety i to jest ta droga, a nie na zasadzie takiej, że słuchałem przemówienia wczorajszego Jarosława Kaczyńskiego i o ile się tam w ogromnej mierze zgadzam z diagnozą z całej sytuacji, no to już z treścią tego przemówienia, formą - była (ona - red.) dla mnie w pewnych momentach zbyt radykalna, "korwinowa" - zarzucił Paweł Kukiz.