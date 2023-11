Koalicja zablokuje Elżbietę Witek? Suski mówi, co zrobi PiS

- Dotychczas była taka zasada, że jednak kluby wyznaczały kandydatów same. Ale już był taki wypadek w 2007 roku, kiedy właśnie rządziło też to towarzystwo, które teraz się szykuje do rządów i odmawiali nam wicemarszałka mimo że byliśmy największym opozycyjnym klubem i ileś miesięcy tego wicemarszałka nie mieliśmy. Tradycja antydemokratyczna w demokratycznej opozycji kwitnie - dodał Marek Suski.