Ksiądz gwałcił dziewczynkę miesiącami. Nikt jej nie pomógł

- Katechetka w szkole, pedagog, dyrektor szkoły, pani, która dokonała u mnie tego strasznego zabiegu, była jego koleżanką. Wychowawczyni namawiała mnie, żebym odwołali zeznania. Tak wiele osób mogło mi oszczędzić tego piekła - mówi Katarzyna, ofiara księdza.

Obecnie 25-letnia kobieta, wtedy ledwie 13-latka. Ksiądz Roman B. namówił jej rodziców, by oddali Katarzynę pod jego opiekę. Duchowny gwałcił ją przez kilkanaście miesięcy. Ofiara na antenie TVN24 po raz pierwszy od traumatycznych wydarzeń publicznie zabrała głos.

Podczas gdy jej oprawcy bronili najlepsi adwokaci, ona została pozostawiona sama sobie. - Ja byłam w domach dziecka, szpitalach i czekałam - przyznała. Chociaż duchowny został skazany na 8 lat więzienia, wyszedł po czterech. Sędzia zmniejszyła wyrok po wzięciu pod uwagę jego zaburzeń pedofilskich. - A skoro ja byłam w szpitalu, to uznała, że nie można mnie przesłuchać - wspominała Katarzyna.

Po wyjściu na wolność Roman B. wrócił do Towarzystwa Chrystusowego. Dopiero gdy sprawę zwyrodnialca opisała Justyna Kopińska, został odsunięty od posługi. Jedna z fundacji pomogła Katarzynie wytoczyć proces zakonowi. W sprawie zapadł już prawomocny wyrok - milion złotych zadośćuczynienia i 800 zł miesięcznej renty.

- Boję się, że chrystusowcy wygrają. Zakon złożył do sądu wniosek o kasację - powiedziała kobieta. Jak przekonuje, członkowie zakonu wiedzieli, co robił jej ksiądz Roman. - Księża z parafii ze Stargardu widywali mnie, kiedyś jedliśmy razem obiad. To trwało wiele miesięcy - dodała.