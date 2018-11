Ks. Lemański krytykuje biskupa za milczenie o pedofilii. "Będzie wstyd"

W archidiecezji warszawskiej raport o przypadkach molestowania seksualnego przez księży jest już gotowy. Jednak hierarchowie zwlekają z jego upublicznieniem. W ostrych słowach skrytykował to niepokorny ks. Wojciech Lemański.

- Kuria warszawska milczy jak zaklęta. Zazwyczaj milczą ci, którzy mają sporo do ukrycia. No cóż, poczekamy. Kiedyś prawda ujrzy światło dzienne. Oj, będzie wstyd. - skomentował ks. Lemański na Facebooku. Odniósł się do niedawnej publikacji "Gazety Wyborczej", która podsumowała działania stołecznej archidiecezji wobec problemu pedofilii oraz molestowania. Od 1 grudnia w archidiecezji warszawskiej zacznie obowiązywać kodeks właściwego postępowania wobec dzieci i młodzieży. Znalazł się w nim m.in. zakaz przyjmowania na plebaniach osób nieletnich.