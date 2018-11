Jest stanowisko episkopatu ws. molestowania. "Mamy wolę oczyszczenia z grzechu"

Konferencja Episkopatu Polski wydała stanowisko ws. pedofilii w polskim kościele. "Przepraszamy Boga, ofiary wykorzystania, ich rodziny i wspólnotę Kościoła za wszystkie krzywdy wyrządzone dzieciom i ludziom młodym oraz ich bliskim przez duchownych, osoby konsekrowane i świeckich pracowników kościelnych" - czytamy w dokumencie.

- Jest to dokument bardzo ważny, gdyż określa on odniesienie Kościoła w Polsce do tej bolesnej sprawy, wskazuje na to, co zostało dotąd dokonane oraz określa działania na przyszłość w zakresie prewencji, czyli ochrony powierzonych Kościołowi dzieci i młodzieży przed tego typu przestępstwami - tłumaczył abp Gądecki.