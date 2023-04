Kryzys zbożowy to nie tylko pieniądze. "Rząd powinien przyznać, że zawalił sprawę"

Otóż to. Problem ze zbożem jest inny niż te, które w debacie publicznej były obecne do tej pory, bo dotyka bezpośrednio konkretnej grupy społecznej - rolników. To grupa liczna i - co wiemy doskonale - wcale nie wyjątkowo zamożna. Dla nich kwestia ukraińskiego zboża na polskim rynku to rzeczywiście ogromny problem finansowy. A gdy dodamy do tego, że wielu Polaków ma rodzinę na wsi, związaną z rolnictwem, to widzimy jak jeden temat, który dotyka najbardziej podstawowej kwestii, czyli bezpieczeństwa, rozlewa się na cały kraj. Stał się wyjątkowo namacalny, bliski każdemu.