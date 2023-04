Rozkręca się podobna afera jak ze zbożem. Skorzystał ukraiński miliarder

Polscy producenci już miesiąc po otwarciu rynku odkryli, że zyskuje głównie firma ukraińskiego bogacza. - Większość ze 163 tys. ton mięsa, jakie wjechało do UE z Ukrainy w ubiegłym roku, pochodzi z tej jednej firmy. Co miesiąc był to ekwiwalent 700 tirów przyjeżdżających do UE - mówi WP Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa-Izby Gospodarczej. Powołuje się na dane Komisji Europejskiej, która monitoruje transakcje z Ukrainą.