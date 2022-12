Krytykował Kadyrowa. Dopadli go w Szwecji

Już w lutym 2020 roku nieznany sprawca wtargnął do mieszkania Abdurachmanowa i próbował go zabić. Wówczas jednak opozycjonista zdołał się obronić. Śledczy wskazywali później, że choć zleceniodawca ataku nie jest znany to "wiele śladów prowadzi do Groznego (stolicy Czeczenii - red.)".