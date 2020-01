Krystyna Pawłowicz usunęła swoje profile w mediach społecznościowych

Krystyna Pawłowicz nie będzie więcej wzbudzać kontrowersji na Facebooku i Twitterze. Po ostatnich dyskusjach wokół swoich wpisów wykonała stanowczy ruch. Jej profile zniknęły z sieci.

- Tak, usunęłam swoje profile. Zrobiłam to w związku z pełnioną funkcją, by nie dawać pretekstu do ataków - powiedziała w rozmowie z portalem se.pl Krystyna Pawłowicz.