Krystyna Pawłowicz pisze o "bezwstydzie". Internauci reagują

Krystyna Pawłowicz stanęła w obronie Andrzeja Dudy. Kandydatkę PO na prezydenta nazwała "bezwstydną marionetką". Według internautów takie wypowiedzi licują z powagą funkcji sędziego TK. Pytają, czy tzw. ustawa kagańcowa obejmie również Pawłowicz.

"Wstydem, proszę pani Kidawy-Błońskiej to jest pani bezwstyd, bezwstyd bezkrytycznej marionetki, bezwstyd nieudanego socjologa z infantylnymi pretensjami do bycia 'prezydentem'... Litość" - napisała na Twitterze Krystyna Pawłowicz. W ten sposób odniosła się do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Internauci nie przeszli obojętnie obok słów sędzi TK.