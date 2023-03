Kreml straszy "nuklearną apokalipsą". Kpiąca riposta z USA

- Tam toczą się najbardziej zacięte walki, a mimo tego on (Zełenski) tam pojechał. Tymczasem innego dnia Putin zdecydował się pojechać do Mariupola, który znajduje się tak daleko od walk, jak to tylko możliwe w granicach Ukrainy, by przyglądać się rekonstrukcji po zniszczeniach, których dokonała jego własna armia - powiedział.