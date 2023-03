Kreml straszy "nuklearną apokalipsą". Kpiąca riposta z USA [RELACJA NA ŻYWO]

Środa to 392. dzień rosyjskiej inwazji. Kolejny z przedstawicieli kremlowskiej elity skomentował doniesienia o dostawach pocisków ze zubożonym uranem z Wielkiej Brytanii do Ukrainy. - Każdy dzień dostaw zagranicznej broni na Ukrainę przybliża nuklearną apokalipsę - ostrzegał w środę Dmitrij Miedwiediew, wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. - Amunicja zawierająca zubożony uran jest dość powszechnie używana od dekad. Jeśli Rosja obawia się o swoje czołgi, powinna je wycofać z Ukrainy - ripostował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA John Kirby. Co więcej, nazwał obiekcje Kremla w tej sprawie "rozdmuchanym problemem" i "kolejnym chochołem, którego Rosjanie chcą przebić kołkiem". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.