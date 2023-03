Prezydent Czech rozczarował Ukraińców. Szczere wyznanie z Pragi

Prezydent w rozmowie z "Süddeutsche Zeitung" wyjaśnił, że chciałby, by Kijów zwyciężył wojnę, wyzwolił wszystkie zajęte terytoria, a także, by rosyjscy zbrodniarze wojenni stanęli przed sądem. - Musimy jednak zadać sobie pytanie, czy jest to realne. Jeśli nie jest, to implikuje scenariusze, które zawsze będą stanowiły jakiś kompromis - stwierdził.