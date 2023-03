Rozmowy Xi i Putina na Kremlu. Jest reakcja Amerykanów [RELACJA NA ŻYWO]

- To (Putin) jest człowiekiem, który nie ma zbyt wielu przyjaciół na arenie międzynarodowej. Można ich na dobrą sprawę policzyć na palcach jednej ręki, więc potrzebuje wsparcia prezydenta Xi, bo kończą mu się zasoby (broni), kończą mu się żołnierze, jego wojsko stale jest kompromitowane (...). On potrzebuje pomocy od prezydenta Xi i na tym polega cała ta wizyta. A czy przyniesie jakieś rezultaty, to zobaczymy - powiedział przedstawiciel Białego Domu.

Pytany o szacunki administracji USA na temat zużycia amunicji i rosyjskich strat, Kirby ocenił, że Rosja wykorzystała tysiące rakiet i miliony sztuk amunicji artyleryjskiej oraz prawdopodobnie straciła ponad 100 tys. żołnierzy, wliczając w to zabitych i rannych. Zaznaczył jednocześnie, że Rosja otrzymuje wsparcie z Iranu i Korei Północnej, które prawdopodobnie będzie kontynuowane.