Rosjanie próbują wziąć miasto w kleszcze. "Walą wszystkim, co mają"

"Rosjanie walą wszystkim, co mają"

Barbasz stwierdził, że Rosjanie używają "wszystkiego, co mają" do ataków na miasto. Stosują bombardowania lotnicze, atakują przy użyciu artylerii lufowej, systemów rakietowych, bomb zapalających i amunicji kasetowej. - Wszystko to leci na miasto i na pozycje wokół niego - powiedział Barbasz.