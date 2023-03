Specjalna amunicja dla Ukrainy? Ławrow grozi

Do Ukrainy wkrótce mają trafić pociski oparte na zubożonym uranie. Rosja wykorzystała tę kwestię do celów propagandowych. - Użycie amunicji ze zubożonym uranem w Jugosławii i w Iraku sprawiło, że dziesiątki tysięcy cywilów i żołnierzy NATO ucierpiało. Weźmiemy to pod uwagę przy swoich działaniach - stwierdził szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.