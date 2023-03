Rosja podporządkowana Chinom. "Putin może zakończyć wojnę w Ukrainie"

W jego ocenie Xi Jinping pojechał do Rosji, "żeby pogłaskać Putina po głowie i go wzmocnić". - I żeby zasygnalizować, że Chiny są supermocarstwem. Pekin gra na izolację Zachodu wobec globalnego południa. Z punktu widzenia interesów Chin wojna w Ukrainie sprawiała im na początku przyjemność przez rywalizację z Ameryką. Gdy wojna się ciągnie, Chińczycy mają problem. Gospodarka chińska jest zbudowana na eksporcie do Europy i Stanów Zjednoczonych. Jeżeli to by umarło, a Amerykanie do tego dążą, to byłaby to rozsypka chińskiej gospodarki - zauważa Nowakowski.