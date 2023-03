Putin grozi Zachodowi. "Będziemy musieli odpowiedzieć"

Pociski ze zubożonym uranem. Putin grozi

Putin odniósł się także do informacji płynących z Wielkiej Brytanii, która zamierza przekazać Ukrainie pociski przeciwpancerne zawierające zubożony uran. - Zachód postanowił walczyć z Rosją do ostatniego Ukraińca nie słowami, ale czynami - bredzi Putin. Dodał, że "Rosja będzie zmuszona do odpowiedzi, ponieważ kolektywny Zachód zaczyna używać broni z komponentem nuklearnym".