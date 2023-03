Chiny nie podarują tego USA. Pekin stawia żądania

USA pomogą Tajwanowi

Waszyngton planuje sprzedać Tajwanowi m.in. ok. 200 pocisków przeciwlotniczych powietrze-powietrze i co najmniej 100 pocisków do niszczenia stacji radiolokacyjnych dla samolotów F-16. USA swoją decyzję tłumaczą regularnie zwiększająca się obecnością chińskich wojsk w okolicach Tajwanu, które nie raz naruszyły już przestrzeń powietrzną wyspy.