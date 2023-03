Niepokojące wieści z Pekinu. "Łukaszenka rozumie, że chodzi o jego dalsze istnienie"

Chiny będą wywierały na Łukaszenkę presję

- Głównym tematem rozmów, o czym oficjalnie poinformowano w oświadczeniu po spotkaniu, był tranzyt, projekt, na którym bardzo zależy Chinom. Ostatnio widzimy, że Polska, przy wsparciu Litwy, zajmuje twarde stanowisko, co do zamknięcia przejść towarowych na granicy z Białorusią. Oba kraje deklarują zamknięcie również przejść kolejowych. To ogromny nacisk na Łukaszenkę i powoduje, że Chiny zaczynają tracić - podkreśla Łatuszka.