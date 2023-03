To był sobowtór Putina? "Można mieć praktycznie pewność"

- Nie było jednoznacznego przekazu, który by wskazywał, że pojawił się tam rzeczywiście rosyjski prezydent. Nie było żadnego spotkania dotyczącego uczczenia czy świętowania powrotu Krymu do "matki Rusi". Wizytę zorganizowano naprędce, jako rodzaj przeciwwagi do wyroku Międzynarodowego Trybunału Karnego, który uznał Putina za zbrodniarza wojennego. Łącząc te wszystkie elementy, wątpliwości, czy to był Putin, są uzasadnione - mówi nam Piekło.