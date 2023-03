Gorąco na Kremlu. "Oligarchowie przeklinają Putina"

On już nie składa obietnic, on grozi rujnacją Rosji przez "Kolektywny Zachód". Trudno stwierdzić, co do Putina dociera, a co nie. Jasne jednak, że jego strach przed własnym narodem rośnie. Kiedyś, gdzieś od 2003 roku, zabraniano wyjścia na meetingi, zebrania, marsze bez specjalnego zezwolenia, co jest zresztą sprzeczne z Konstytucją Federacji Rosyjskiej. Potem więziono protestujących na coraz dłuższy czas.