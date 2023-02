Z makaronem na uszach ośmieszył Putina. Teraz Rosjanin może być ścigany

Komuniści w Rosji zapowiadają radykalne kroki wobec Michaiła Abdalkina. To dlatego, że deputowany regionalnej Dumy w Samarze wrzucił do sieci nagranie, na którym słuchał orędzia Putina, mając makaron na uszach. Komunistyczna Partia Rosji zobowiązała się do ukarania posła za wyśmiewanie się ze słów dyktatora. Teraz Abdalkin może odpowiadać za swoje zachowanie przed sądem.