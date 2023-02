Dwa kraje powstrzymały Putina przed użyciem broni jądrowej. USA ujawniają

- Namawialiśmy, i myślę, że z powodzeniem, inne kraje, które mogą mieć nieco większe wpływy na Rosję, jak Chiny, ale także inne kraje, jak Indie, do zaangażowania ich do absolutnego sprzeciwu wobec jakiegokolwiek użycia broni jądrowej. I wiemy, że przekazali te wiadomości Putinowi i myślę, że to miało jakiś efekt - przyznał Blinken.