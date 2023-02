"Nie wiem". Kanclerz Scholz zaskoczył odpowiedzią o Putinie

Kanclerz powiedział, że "nie wie", czy Putin jest świadomy tego, co naprawdę dzieje się na ukraińskim froncie. - W naszych rozmowach telefonicznych mówię mu, jak bardzo Ukraina trzyma się razem i że nie chce być przez niego podbita. Melduję mu o zniszczeniach i o stratach, jakie wojna powoduje także po stronie rosyjskiej. Czy on chce tego słuchać, to inna sprawa - wyjaśnił. Scholz uważa też, że "zawsze należy zakładać, że Putin chce tego, co mówi", ale "nie należy się go bać"