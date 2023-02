Putin w strachu. Bunkry atomowe z dostawami

Bunkry Putina. Nowe zapasy i zbytek

- Sądzę, że teraz jest to znów uzupełniane dlatego, że oni się do tej konfrontacji i wojny przygotowywali co najmniej od dziesięciu lat - powiedział "Faktowi" Cheda. - Te wszystkie bunkry są obecnie odnawiane, szczególnie od czasów zabójstwa Kadafiego. Wtedy wpadli w taką psychozę - zaznaczył.