Putin ukryty w bunkrze. Kuriozalna sytuacja

We wtorek Władimir Putin otworzył świeżo wyremontowane drogi w Rosji. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że zrobił to w sposób zdalny, siedząc w swoim bunkrze. Na mrozie pojawili się za to urzędnicy, którzy dumnie dziękowali prezydentowi Rosji.