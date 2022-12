Ukraińcy znów atakują na terenie Rosji. "Stać ich na uderzenie sięgające Moskwy"

Do eksplozji doszło także na rosyjskich lotniskach Engels-2 oraz w Riazaniu. Rosjanie dawali wówczas upust swojej złości, bo nie rozumieli, jakim cudem Ukraina atakuje cele odległe o 700 km od linii frontu. Wybuchy prawdopodobnie zakłóciły przygotowania do kolejnego rosyjskiego ataku rakietowego. Przypomnijmy, że baza lotnicza Engels-2 jest wykorzystywana przez Rosję do przeprowadzania nalotów na Ukrainę.