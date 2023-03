Nowe informacje wywiadowcze. USA ostrzega przed Chinami

Możliwe ruchy Chin

Istnieje możliwość wykorzystania Białorusi do omijania sankcji nałożonych na Rosję i dostarczania jej pomocy wojskowej. Jest to "dość prawdopodobne", jeśli Chiny podejmą konkretne decyzje co do takiej pomocy - ocenia w rozmowie z PAP dr Marcin Przychodniak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM).