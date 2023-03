USA wkraczają do gry. Jest decyzja ws. Putina

Sekretarz stanu USA potwierdził, że wciąż nie uważa za konieczne uznanie Rosji za państwo wspierające terroryzm, ponieważ takie formalne oznaczenie miałoby niepożądane konsekwencje. Odpowiadając na sugestię Grahama, że byłby to ważny sygnał wysłany Chinom, by nie dostarczały Rosji broni, Blinken powiedział, że Waszyngton od początku ostrzega Pekin przed konsekwencjami takiego ruchu, a w ostatnim czasie zrobili to też sojusznicy USA. Zaznaczył, że "nie widział, by (Chińczycy - przyp. red.) przekroczyli tę linię", choć wspierają Rosję politycznie, ekonomicznie i materialnie, co działa wbrew interesom Stanów Zjednoczonych.