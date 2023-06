Potężna awantura w Sejmie. Tego jeszcze nie było

- Boli was to, że kradliście przez osiem lat: PO i PSL - wykrzyczał. - Co zrobiliście? Sprzedawaliście majątek narodowy - kontynuował Kowalski. - Co się śmiejesz człowieku, zobacz, co robiliście ze spółkami Skarbu Państwa - zwrócił się prawdopodobnie do Rudnickiego poseł Suwerennej Polski. - Nigdy do władzy nie dojdziecie - dodał na koniec.