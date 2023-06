Śmierć ciężarnej Doroty. Potężna kłótnia w Sejmie

- To, co się dzieje, to jest atak na Kościół katolicki i atak na życie dzieci przed narodzeniem - powiedziała. Zdaniem Siarkowskiej wyrok TK nie ma wpływu na życie i zdrowie kobiet w ciąży. - Wyrok TK zniósł dyskryminacje dzieci poczętych, które pozwalano zabijać, bo są chore - kontynuowała. Następnie polityk zwróciła się do opozycji. - To, co dzisiaj robicie, jest sianiem dezinformacji i nienawiści - wskazała.